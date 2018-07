Αποχαιρέτησε τον Τιλί με αδιανόητη ατάκα ο Μπόγρης! (ΦΩΤΟ)

Ο Κιμ Τιλί θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στη Γκραν Κανάρια, μετά από μια χρονιά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, που σημαδεύτεηκε από σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο Γιώργος Μπόγρης διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον πρώην συμπαίκτη του και τον αποχαιρέτησε με επικό τρόπο μέσω Twitter, καθώς τον αποκάλεσε "Γάλλο επιβήτορα"!

«Καλή τύχη Γάλλε επιβήτορα. Ήδη μας λείπεις», έγραψε ο Μπόγρης για τον Τιλί.

Best of luck French stallion!! We already miss you!! #goodbetterbest #neverletitrest https://t.co/tcyNXQIegO