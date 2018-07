Δεν... μασάει ο Τόμας - Φοβερή απάντηση σε ερώτηση για τον Πρίντεζη! (ΦΩΤΟ)

Ο ΝτεΣόν Τόμας αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, καλύπτοντας το κενό του Κρις Σίνγκλετον στη θέση «4».

Ο Αμερικανός άσος ενεπλάκη σε διαδικτυακή κουβέντα φιλάθλων, που αφορούσε τον ίδιο.

Συγκεκριμένα οπαδός του Παναθηναϊκού ρώτησε υποστηρικτές της Μακάμπι, της πρώην ομάδας του Τόμας, για το πώς τα πηγαίνει ο Αμερικανός κόντρα σε μεγαλόσωμα «τεσσάρια», όπως ο Γιώργος Πρίντεζης.

Σε εκείνο το σημείο, «πετάχτηκε» στην κουβέντα ο Τόμας, ο οποίος απάντησε «Δες highlights» στον φίλο του Παναθηναϊκού.

My only question about him is how he will play against bigger sized PF like Sengelia, Printezis, Reyes. How did he went last year?