«Πυρά» Λεμπρόν για Τραμπ και ρατσισμό: «Χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για να μας χωρίσει»

Ο Λεμπρόν έχει εκφράσει αρκετές φορές την δυσαρέσκεια και την αντίθεσή του σε όσα πρεσβεύει και όσα κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και τώρα έδωσε μία διαφορετική διάσταση στη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ. Με αφορμή τα εγκαίνια του σχολείου «I PROMISE», ο Λεμπρόν σχολίασε και την σχέση του με τον αμφιλεγόμενο πολιτικό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό που έχω παρατηρήσει τους τελευταίους μήνες είναι πως προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό ώστε να μας χωρίσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μακριά από εμένα. Δεν μπορώ να κάτσω πίσω και να μην πω τίποτα. Ο αθλητισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και δίνει πολλά στους ανθρώπους. Μέσω του μπάσκετ, βρέθηκα για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο με έναν λευκό και βρήκα την ευκαιρία να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Γνώρισε και αυτός εμένα, γίναμε πολύ καλοί φίλοι και κατάλαβα πως ο αθλητισμός φέρνει κοντά τους ανθρώπους, δεν μπορεί να τους χωρίσει».

LeBron James (@KingJames) says Trump is trying to use sport to divide people, but he believes it brings people together. He sits down with @donlemon at the opening of his new elementary school for at-risk children in his hometown of Akron, Ohio. Watch 10pE https://t.co/6FzFDbhhYn pic.twitter.com/xSCfHeKh77