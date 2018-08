Εγκαινίασε το σχολείο του ο Λεμπρόν με... σπουδαίες ατάκες

Ο «Βασιλιάς» έδειξε για ακόμα μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και βρέθηκε στα λαμπερά εγκαίνια του σχολείου «I PROMISE», που είναι η... επίσημη μορφή της ιδέας του σταρ των Λέικερς για ένα μέρος που θα φροντίσει τα παιδιά της περιοχής του Άκρον.

Ως περήφανο παιδί της περιοχής, ο Τζέιμς δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρώτη μέρα του νέου του εγχειρήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει σε πρώτη φάση 240 παιδιά και θα φροντίσει τόσο για την εκπαίδευσή τους, όσο και για όλες τις βασικές ανάγκες τους.

«Ως ενήλικες είναι υποχρέωσή μας να μην απογοητεύσουμε αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον μας», ανέφερε σε πρώτη φάση ο Λεμπρόν, ο οποίος πρόσθεσε στη συνέχεια:

«Σαν παιδί του Άκρον, θυμάμαι να περπατάω στους ίδιους δρόμους. Οπότε, όταν με ρωτούν γιατί φτιάχτηκε αυτό το σχολείο... Αυτός είναι ο λόγος. Ξέρω τους δρόμους που περπατούν αυτά τα παιδιά. Ξέρω τις δοκιμασίες και τα εμπόδια που βρίσκονται στον δρόμο τους. Έχω βρεθεί στη θέση τους. Γνωρίζω τι σκέφτονται. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά και να τα βοηθήσουμε, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο και πιο λαμπερό μέλλον».

Αξίζει να σημειωθεί πως τα περίπου 1200 παιδιά που θα ενταχθούν σταδιακά στο πρόγραμμα του «Ι PROMISE» θα έχουν καθημερινά όλα τα εχέγγυα για μία σωστή διαβίωση, με τον Λεμπρόν και το ίδρυμα του να παρέχουν τα απαραίτητα και στις οικογένειές τους. Για την ώρα, 240 μαθητές θα φιλοξενηθούν στο υπερσύγχρονο και λαμπερό κτίριο, ενώ τα παιδιά που θα αποφοιτήσουν θα έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν τον δρόμο για το κολέγιο του Άκρον, το οποίο έχει λάβει επίσης αρκετές δωρεές από τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ.

Δείτε εδώ βίντεο από την παρουσίαση, τα εγκαίνια και όσα είπε ο Λεμπρόν:

LeBron James talks about opening up the #IPromise school today



pic.twitter.com/4aeby2PUbu