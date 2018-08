Και με τη βούλα... Κινέζος ο Ντένμον

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, με «τιτίβισμά» του, μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter, ανέφερε πως ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε το συμβόλαιό του με την κινεζική ομάδα ενόψει της νέας σεζόν, αποχωρώντας, έπειτα από μία σεζόν, από την Αθήνα. Ο Ντένμον αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια στην Euroleague και μέτρησε 5,6 πόντους, αλλά και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, βοηθώντας το «τριφύλλι» να τερματίσει ως την τέταρτη θέση της κανονικής περιόδου.

Marcus Denmon moved from Panathinaikos to Zhejiang Chouzhou Professional Baksetball Club, from China! #BeoBasket