«Βουλιάζει» το τουρκικό μπάσκετ – Αποχώρησε τέταρτη ομάδα από το πρωτάθλημα!

Τεράστιος πονοκέφαλος έχει δημιουργηθεί στη διοργανώτρια αρχή του τουρκικού πρωταθλήματος, καθώς μετά τις Γεσιλγκίρεσουν, Εσκισεχίρ και Ουσάκ, η Αντάλιασπορ έγινε η τέταρτη ομάδα που ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν λόγω οικονομικών προβλημάτων!

The crisis in Turkish Basketball is unfortunately neverending. After Yesilgiresun, Eskisehir and Usak Sportif also Antalyaspor announced that they won't play in the next TBL due to financial problems