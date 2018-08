Επίσημο: Μεταγραφάρα για τον Περπέρογλου - Εκεί συνεχίζει την καριέρα του (ΦΩΤΟ)

Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι ο Στράτος Περπέρογλου!

Ο Έλληνας διεθνής έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα της Σερβίας, για λογαριασμό της οποίας πέρασε πριν λίγο τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και άνοιξε επίσημα τη νέα σελίδα της καριέρας του.

