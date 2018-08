Υπόκλιση από παικταρά του NBA στον Διαμαντίδη! (ΦΩΤΟ)

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των αριστερόχειρων, η Ευρωλίγκα οργάνωσε ψηφοφορία στο Twitter με το ερώτημα «Ποιος είναι ο αγαπημένος σας αριστερόχειρας στην ιστορία του αθλήματος;».

Θέση στο ερώτημα πήρε και ο σπουδαίος NBAer, Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος επέλεξε τον Δημήτρη Διαμαντίδη!

Who is your favorite left-handed player ever?#LeftHandersDay pic.twitter.com/v9dkKDWwKY