Έσκασε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ - Στη Θεσσαλονίκη ο παικταράς - Δείτε ποιος είναι!

Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Γιανίκ Μορέιρα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Κατά την άφιξη του Ανγκολέζου σέντερ τον υποδέχθηκαν άνθρωποι του Δικεφάλου, με τον ίδιο να είναι ιδιαίτερα ευδιάθετος για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Δείτε το σχετικό ποστ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

The big guy just landed! Welcome @Ymoreira35 #pamepaok pic.twitter.com/66KWdhYEsA