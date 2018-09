Με το πόδι στο γκάζι στη νέα Ευρωλίγκα - Τι ισχύει με Ολυμπιακό-ΠΑΟ (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός όμως, είναι κάπως... τυχεροί.

Η Γκραν Κανάρια είναι η ομάδα που καλείται να κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα, στις 30 αγωνιστικές της regular season.

Από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν πέσει στα μαλακά, καθώς βρίσκονται στην 10η και την 11η θέση της σχετικής λίστας, αντίστοιχα.

Hey @EuroLeague, we are already on the lead, right?