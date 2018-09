Απίστευτη γκριμάτσα του Σπάχια στο κάρφωμα του Πάργκο - Φοβερή στιγμή στο ματς με την ΑΕΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ΑΕΚ-Μακάμπι, ο Τζέρεμι Πάργκο κάρφωσε μέσα στη μούρη του Ματσιούλις, γεγονός που εντυπωσίασε και τον προπονητή του! Η Μακάμπι δημοσίευσε ένα χαρακτηριστικό βίντεο όπου φαίνεται ξεκάθαρα η... γκριμάτσα του Νέβεν Σπάχια, ο οποίος δεν πίστευε σε αυτό που είδε. Εδώ που τα λέμε, το κάρφωμα ήταν... αρκετά εντυπωσιακό!

Don't miss the coach's face after that @ImJustPargo's dunk