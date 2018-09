Φοβερό τρολάρισμα του Μπόγρη στον Τουπάν (ΒΙΝΤΕΟ)

Για την ακρίβεια, ο Έλληνας σέντερ έχοντας όρεξη για πλάκα πήρε την κάμερα της Euroleague και απευθυνόμενος στον Γάλλο συμπαίκτη του έκανε... σόου λέγοντας:

«Αυτός είναι όνειρο, δεν είναι φωτογράφος. Μετά την Κέιτ Μος και την Μόνικα Μπελούτσι φωτογραφίζει τον Άξελ Τουπάν. Όταν μου είπαν ότι θα έρθει, λέω: "Γιατί Γάλλο παίκτη;". Αλλά, δεν είναι Γάλλος. Έχει ελληνική νοοτροπία, θέλει να νικήσει, είναι μεγάλο fashion icon, είναι έξυπνος. Δείτε το σώμα του. Είναι καλός σουτέρ, παίζει για την ομάδα. Προσπαθώ τα πάντα, για να μου δώσει πάσες. Είναι σημαντικό για εμάς τους ψηλούς να μας δίνουν την μπάλα παίκτες όπως ο Άξελ ή να σουτάρουν, γιατί χρειαζόμαστε το spacing. Ανυπομονούμε για μια απίθανη σεζόν στην Euroleague».

