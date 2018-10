Η τρομερή παράσταση του Περπέρογλου απέναντι στην Μπουντούτσνοστ (ΒΙΝΤΕΟ)

Εξαιρετικός ήταν στον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπουντούτσνοστ ο Στράτος Περπέρογλου, ο οποίος σταμάτησε στους 20 πόντους με 7/13 σουτ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη με 87-71.

Δείτε σε βίντεο το ρεσιτάλ του Έλληνα φόργουορντ με την φανέλα του Ερυθρού:

Cool as ice!



Stratos Perperoglou was the X-factor for @kkcrvenazvezda in the derby match against @KKBuducnostVOLI.



20 PTS

18 INDEX

WIN#ABALiga pic.twitter.com/2zM8O0ow7c