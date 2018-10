Ξαφνικό πρόβλημα για την Μακάμπι λίγες ώρες πριν τον Παναθηναϊκό!

Η Μακάμπι ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία της για το αποψινό ματς (21:00), ωστόσο υπήρξε και ένα απρόοπτο που αφορούσε στον Τζέρεμι Πάργκο.

Ο Νέβεν Σπάχια είδε τον Αμερικανό να έχει άτσαλη πτώση στο παρκέ και να μην ολοκληρώνει τις ασκήσεις, καθώς ένιωθε πόνους στην μέση, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στον αποψινό αγώνα εναντίον του Τριφυλλιού να τίθεται εν αμφιβόλω.

Jeremy Pargo Maccabi Tel Aviv comes out of practice early limping a bit with doctor pic.twitter.com/mIUJtvUyog