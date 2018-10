Triple double από τον... υπερηχητικό Γιάννη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ακόμα μία εκπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού σε φιλικό της PreSeason εναντίον των Τίμπεργουλβς πέτυχε 32 πόντους (11/12δ., 2/5δ., 4/6β.), έχοντας 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 143-121!

Giannis Antetokounmpo recorded a triple-double (32 PTS, 12 REB, 10 AST) tonight!!



Don't miss the Season Opener on Wednesday at 6pm/ct on @fswisconsin!! pic.twitter.com/ELgD3pp92f