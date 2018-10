Παγκόσμια θλίψη στον χώρο του μπάσκετ - Πέθανε ο Πάτρικ Μπάουμαν (ΦΩΤΟ)

Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ από τον θάνατο του Πάτρικ Μπάουμαν, γενικού γραμματέα της FIBA.

Έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε ηλικία 51 ετών, μετά από καρδιακή προσβολή, ενώ βρισκόταν στο Μπουένος Άιρες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων.

O Ελβετός στην καταγωγή παράγοντας ασχολήθηκε τα πρώτα χρόνια της ζωής με το μπάσκετ στην Ιταλία σαν παίκτης και προπονητής, εργαζόμενος παράλληλα και ως διαιτητής. Από το 1994 ξεκινά η μακρά σχέση του με την FIBA αρχικά σε ρόλο δικηγόρου ενώ από το 2002 προσελήφθη ως γενικός γραμματέας της παγκόσμιας ομοσπονδίας μετά από ομόφωνη απόφαση. Απόφοιτος του πανεπιστημίου της Λωζάνης με Master στην Διοίκηση και Διαχείριση σε αθλητικά δρώμενα, ο Μπάουμαν ήταν πρόεδρος στην SportAccord από το 2016, οργανισμό που έχει υπό την σκέπη του όλες τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες αλλά και μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Πριν από μερικούς μήνες η θητεία του στον ρόλο του γενικού γραμματέα είχε επεκταθεί πρόωρα από το 2022 ως το 2031, δείγμα της προσφοράς του στο μπάσκετ.

The basketball world mourns the loss of FIBA Secretary General Patrick Baumann at only 51

RIP pic.twitter.com/ZqdEvIKupI