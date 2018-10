Ο Στιβ Γιατζόγλου παραδίδει σεμινάριο για την κάνναβη! (ΦΩΤΟ)

212 views 0 shares

Υπήρξε ένας από τους πιο παθιασμένους παίκτες στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, με την… τρέλα του να τον ακολουθεί και όταν αποφάσισε να κρεμάσει το σορτσάκι και να κάτσει στην άκρη του πάγκου ως προπονητής.

Οι κατά καιρούς ιστορίες του εντός των παρκέ (γιατί οι εκτός, όταν εξέφρασε τις πολιτικές του πεποιθήσεις, είναι μια εντελώς άλλη ιστορία…) έχουν αφήσει εποχή και κάνουν τους πάντες να ξεραίνονται στα γέλια.

Μιλάμε, φυσικά, για τον Στηβ Γιατζόγλου, τον Ελληνοαμερικανό τεχνικό που έγραψε τη δική του ιστορία στα μέρη μας.

Μετά την ακύρωση της συμφωνίας με τον Πανιώνιο προς τα τέλη του περσινού πρωταθλήματος ο Γιατζόγλου φαίνεται πως βρήκε καινούργια ασχολία, καθώς διοργανώνει σεμινάριο για τη φαρμακευτική κάνναβη.

Αυτό όμως, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν εκτιμήθηκε δεόντως από το Facebook, το οποίο τον «τιμώρησε» κατεβάζοντάς του τα σχετικά ποσταρίσματα για το event, φτάνοντας τον Στηβ στα όριά του και αναγκάζοντάς τον να ποστάρει σε άψογα greeklish το παρακάτω μήνυμα:

GIA OLA TA FILARAKIA MOU POU VRISKONTAI THESSALONIKI KAI GENIKA VOREIA ELLADA…. to face book mou blokarei ta profil mou kai ta minimata mou, loipon sas to vazo edo , kai otan anoixei tha sas steilv k tin prosklisi prosopika……SAS PROSKALO KAI THA ITHELA NA ME TIMISETE ME TIN PAROUSIA SAS STO MEGALO SEMINARIO POU DIORGANONO STIN THESSALONIKI , GIA THN FARMAKEYTIKH KANNABH POU AFORA KAI TOUS ATHLETES …THA EIMAI THESSSALONIKI GIA MIA MERA … ELATE NA TA POUME.

Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία από το σεμινάριο που θα λάβει χώρα την ερχόμενη Κυριακή στις 21 του μηνός:

Πηγή: instanews.gr