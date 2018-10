Κίνηση μεταμέλειας από Τζέιμς: «Σέβομαι τους Ολυμπιακούς»

Συγγνώμη για τη συμπεριφορά του ζήτησε ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος κατά την τελευταία επίθεσητης Αρμάνι ευστόχησε σε τρίποντο και διαμόρφωσε το τελικό 99-75, κάτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση των παικτών του Ολυμπιακού μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Έχοντας πάει ήδη στα αποδυτήρια -και ενώ η ένταση δεν οδήγησε σε κάποιο επεισόδιο- ο Τζέιμς θέλησε να αναφερθεί στο περιστατικό μέσω του Twitter, τονίζοντας: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους του. Στο τελευταίο play ένιωσα πως μου έγινε φάουλ και γι' αυτό φώναξα. Μετά κατάλαβα πως το παιχνίδι τελείωσε και δεν είχε καμία σημασία. Είμαι μαχητής και παλεύω πάντα, αλλά δεν ήθελα ποτέ να δείξω πως είμαι μεγαλύτερος από κάποιον άλλον».

Δείτε εδώ το ποστ:

Ok, i have all respect for olympiacos and their fans. On the last play i felt like i was fouled and was yelling about that then realized the game was over and it didn’t matter. Ima competitor and always compete but never want to make it seem like I’m bigger then anybody.