Ζει το όνειρό του: Ακόμα ένας Έλληνας στους... Μπακς!

Μετά λοιπόν από τον "Greek Freak" σε ομάδα του Μιλγουόκι θα αγωνίζεται και ο Κανέλλος Γαρμπής!

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος γκαρντ επιλέχθηκε στο ντραφτ από τους Wisconsin Herd, τη θυγατρική των Μπακς και έτσι θα βρίσκεται στα παρκέ της αναπτυξιακής λίγκας του ΝΒΑ.

Ο Γαρμπής έχει φορέσει τη φανέλα των Φιλαθλητικού, Ελευθερούπολης, Λευκάδας, Πανιωνίου και τελευταία του Αρκαδικού.

The 59th Pick: Kanellos Garbis, Guard, recently played for the Sefa Arkadikos in Greece.