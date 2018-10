Χαμός με τη φωτογραφία του μικρού Τέντι - Έτσι βρήκε ξανά το χαμόγελό του

Η ιστόρια με τον μικρό Τέντι ο οποίος είδε τους συμμαθητές του να του γυρίζουν την πλάτη στα γενέθλιά του, έγινε viral και συγκίνησε.

Οι Σανς πρόσφεραν στον πιτσιρίκο την ευκαιρία να γιορτάσει τα γενέθλιά του βλέποντας από κοντά το ματς με τους «Καβς» και ο θλιμμένος Τέντι γέμισε με χαμόγελα!

