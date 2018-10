Απίστευτο σενάριο για άσο του Παναθηναϊκού - Τον ήθελε η Ζαλγκίρις το καλοκαίρι, αλλά...

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα την Ζαγκίρις στο ΟΑΚΑ και ο δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας έφερε στο προσκήνιο ένα σενάριο με πρωταγωνιστή τον Λούκας Λεκαβίτσιους.

Σύμφωνα με τον Ουρμπόνας, η Ζαλγκίρις θέλησε το περασμένο καλοκαίρι να αποκτήσει ξανά τον Λεκαβίτσιους ο οποίος αγωνίστηκε για μία τριετία στην ομάδα (2014-17).

Ωστόσο, πάντα με βάση την πληροφόρησή του, ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να αφήσει τον Λιθουανό γκαρντ, ο οποίος διάγει τον δεύτερο χρόνο του στο Τριφύλλι.

According to sources, Zalgiris wanted to bring back Lukas Lekavicius past summer, but Panathinaikos didn't want to let him go and kept for 2nd season in Athens.