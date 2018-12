Θύμισε... Ομπράντοβιτς ο Σφαιρόπουλος - Έγινε «μελιτζανί» και ξέσπασε σε τάιμ-άουτ (ΒΙΝΤΕΟ)

Γιάννης Σφαιρόπουλος: Ο Έλληνας τεχνικός της Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν ήταν ευχαριστημένος με την απόδοση των παικτών του, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν με 51-29 από τη Μακάμπι Ρισόν σε παιχνίδι για το Κυπέλλου Ισραήλ.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν είχε κανένα πρόβλημα να δείξει στους παίκτες της Μακάμπι τη δυσαρέσκειά του, καθώς ξέσπασε και τους τα... έχωσε άσχημα σε τάιμ-άουτ.

Δείτε το βίντεο:

Coach Ioannis Sfairopoulos not too happy with his Maccabi players down 27-18 in the 2nd quarter to Rishon pic.twitter.com/YKLLY7UArX