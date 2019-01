Απάντηση «The Rock» στην πρόκληση Αντετοκούνμπο

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μαζί με τον συμπαίκτη του, Πατ Κόνατον, ανέβασαν πριν από λίγες μέρες ένα βίντεο στο instagram με το οποίο προκαλούσαν τον παλαιστή του WWE και ηθοποιό του Χόλιγουντ, να σηκώσει 260 κιλά στο γυμναστήριο.

«Εγώ και ο Πατ Κόνατον κάναμε το δικό μας Iron Paradise εδώ στο Μιλγουόκι. Σηκώσαμε 260 κιλά και νομίζω ότι ξεπεράσαμε το δικό σου ρεκόρ, αλλά θα σου δώσουμε την ευκαιρία να το ισοφαρίσεις εδώ στο Μιλγουόκι», έγραψε στο μήνυμα που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που έσπασε το προσωπικό του ρεκόρ στη συγκεκριμένη άσκηση με βάρη.

Ο Τζόνσον, έκανε re-tweet το βίντεο και απάντησε τα εξής στο Twitter: «Χα, χα Μόλις το είδα. Πολύ δυνατά τα αγόρια μου!! Χαίρομαι που φέρνετε τον δικό μου Iron Paradise στο ΝΒΑ. Γι αυτό είστε το Νο1 στην Ανατολή. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί και να είναι βιονικός».

Haha just seeing this. My boys here are stroooong!! Good to see you’re bringing my Iron Paradise to the @NBA. It’s why you’re #1 in the East. @Giannis_An34 might be bionic.