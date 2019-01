Το ήξερες; Αυτά τα τραγούδια ακούει ο Αντετοκούνμπο πριν βγει στο παρκέ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στα αμερικανικά ΜΜΕ και αποκάλυψε τα τραγούδια που ακούει πριν βγει στο παρκέ για τους αγώνες, αλλά και μετά από κάθε νίκη των Μπακς.

«Είναι ο Light, ο νούμερο ένα ράπερ στην Ελλάδα και καλός μου φίλος», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και, γελώντας, πρόσθεσε ότι μπορεί να συνεργαστούν!

“It’s fun to have nights like this. Everybody can contribute, and everybody has energy and plays hard.” pic.twitter.com/fqIOlioL70