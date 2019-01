Απίστευτη ατάκα Βατούτιν για Ιτούδη: «Εύκολο να τον απολύσω...»

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Δημήτρης Ιτούδης: Ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αντρέι Βατούτιν, παραχώρησε συνέντευξη στον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ούρμπονας, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Δημήτρη Ιτούδη.

Ο ισχυρός άνδρας της ρωσικής ομάδας είπε πως θα ήταν πολύ εύκολο για εκείνον να απολύσει τον Έλληνα τεχνικό μετά το περσινό Final Four της Ευρωλίγκας, ωστόσο αποφάσισε ότι αξίζει ακόμα μια ευκαιρία τη φετινή σεζόν.

«Προσωπικά, ήταν δύσκολη περίοδος για μένα. Όλοι περίμεναν έναν καινούριο προπονητή. Ήταν εύκολο να τον απολύσω μετά το τελευταίο Final Four για τα μέσα ενημέρωσης και τον κόσμο. Αλλά μετά από μακρά ανάλυση για όλα τα θέματα, σκέφτηκα ότι αξίζει έναν χρόνο ακόμη. Δουλεύουμε μαζί κάθε μέρα. Τον υποστηρίζω. Είναι ζήτημα σεβασμού.

Αν δουλεύεις με έναν προπονητή τρία χρόνια και παίζεις ημιτελικό με δύο παίκτες τραυματίες, τους ανέτοιμους Ντε Κολό και Χάινς, δεν είναι δίκαιο να βάλουμε ευθύνες στον προπονητή. Είναι επαγγελματίας που δουλεύει σκληρά, γνωρίζει μπάσκετ και δικαιούνταν αυτή την σεζόν» τόνισε για τον Δημήτρη Ιτούδη ο Αντρέι Βατούτιν.

Vatutin on keeping Itoudis after last Final 4: "Personally, it was difficult period for me. Everybody was waiting for a new coach. It was easy to fire him after last Final 4 for media and fans. But after long analysis about everything, I thought he deserved one more year." (1/2)