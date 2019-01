Απίστευτο μήνυμα από Κλιπάτρικ για ΠΑΟ - Τι έγραψε το πρωί της Παρασκευής! (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός - Σον Κιλπάτρικ: Στο αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα βρίσκεται ο Σον Κιλπάτρικ.

Ο νέος αστέρας της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού με ένα μήνυμά του στο twitter δήλωσε ότι ανυπομονεί να βρεθεί στην χώρα μας για τους Πράσινους προσθέτοντας αρκετά τριφύλλια αλλά και ελληνικές σημαίες.

@paobcgr can’t wait to get there and be with you guys! We are on our way! ☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️