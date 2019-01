Έσταξε... μέλι για Κιλπάτρικ ο Πιτίνο μετά τους 20 πόντους με Κύμη! (ΦΩΤΟ)

Ρικ Πιτίνο - Σον Κιλπάτρικ: Την εμφάνιση του Σον Κιλπάτρικ κόντρα στην Κύμη εξήρε ο Ρικ Πιτίνο, με "τιτίβισμά" του μετά το τέλος του αγώνα στην Χαλκίδα.

«Τελικό σκορ, 87-63. 32 delfections & 13 κλεψίματα. Βελτιωνόμαστε. Ο Σον Κιλπάτρικ είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ένας παίκτης που παίρνει 10 αστέρια με άριστα το πέντε - 20 πόντοι και 2 κλεψίματα. Πρέπει οι ψηλοί μας να παίρνουν τα ριμπάουντ», έγραψε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Final score in victory, 87-62.

32 deflections & 13 steals. Improving. Sean Kilpatrick was a great pickup. 10 star person on a 5 star scale -20 points & 2 steals. Have to get the front court rebounding. #paobc