Τρελή αποθέωση Πιτίνο για παίκτη του Παναθηναϊκού: «Μακάρι να είχα 13 σαν κι αυτόν»!

Ρικ Πιτίνο - Παναθηναϊκός: Από την πρώτη μέρα που ήρθε στην Ελλάδα ο Αμερικανός τεχνικός έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Λούκας Λεκαβίτσιους.

Ο Ρικ Πιτίνο έπλεξε ακόμα μια φορά το εγκώμιο του Λιθουανού, τονίζοντας ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης του Τριφυλλιού από πλευράς απόδοσης, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως θα ήθελε να έχει 13 παίκτες σαν κι αυτόν!

«Είναι ο καλύτερος παίκτης μου από πλευράς απόδοσης. Αυτό προκάλεσε έκπληξη, γιατί όταν πρωτοήρθα στην ομάδα έλεγαν πως δεν θα έπρεπε να ήταν σε ένα γεμάτο ρόστερ, ίσως μόνο στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι η μεγαλύτερη έκπληξή μας. Μακάρι να είχα 13 παίκτες σαν κι αυτόν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πιτίνο για τον Λεκαβίτσιους.

