Μεταγραφή-βόμβα: Εκεί καταλήγει τελικά παικταράς που είχε συμφωνήσει με Παναθηναϊκό! (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός - Τζέιμς Νάναλι: Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέιμς Νάναλι!

Ο Αμερικανός άσος βρέθηκε κοντά στον Παναθηναϊκό, όμως οι Πράσινοι επέλεξαν τον Σον Κιλπάτρικ αντί αυτού κι έτσι η Αρμάνι Μιλάνο βρήκε την ευκαιρία και τον... κλείνει, όπως αναφέρει η "Gazzetta dello Sport".

Ο Νάναλι αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2020 και να κάνει ντεμπούτο κόντρα στην Γκραν Κανάρια την αναμέτρηση της 21 αγωνιστικής της Eυρωλίγκας.

