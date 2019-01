Απίστευτο «μπαμ» στο NBA: Kορυφαίος ψηλός ζήτησε να φύγει από την ομάδα του!

Άντονι Ντέιβις - NBA: Μια είδηση - βόμβα για το NBA μετέδωσε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, τονίζοντας ότι ο Άντονι Ντέιβις ζήτησε να αποχωρήσει από τους Πέλικανς μέσω ανταλλαγής.

Ο σούπερ σταρ της Νέας Ορλεάνης, αλλά και ένας από τους κορυφαίους ψηλούς της λίγκας, θα μπορούσε να υπογράψει νέο 5ετές ύψους 240 εκατ. δολαρίων με τους Πέλικανς, όμως μετέφερε ότι θέλει να φύγει για να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα.

Agent Rich Paul has notified the New Orleans Pelicans that All-NBA forward Anthony Davis has no intention of signing a contract extension if and when presented and that he has requested a trade, Paul told ESPN on Monday.