Το απίθανο καλάθι του Σλούκα που έστειλε στην παράταση το Μπάγερν-Φενέρ (ΒΙΝΤΕΟ)

Φενέρμπαχτσε - Κώστας Σλούκας: Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να ηττήθηκε μετά από δύο παρατάσεις από την Μπάγερν, ωστόσο ο Κώστας Σλούκας έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει την ήττα, καθώς ήταν αυτός που με δικό του καλάθι στα τελευταία δεύτερα, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Δείτε τη φάση:

Kostas Sloukas has ICE in his veins #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rkPbxJciki