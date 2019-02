Εκστασιασμένος ο Πιτίνο στο twitter: «Καταπληκτική προσπάθεια, θεαματικές πάσες»!

Παναθηναϊκός - Ρικ Πιτίνο: Με τον συνήθη τρόπο του μέσω του twitter σχολίασε τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Εφές Αναντολού ο Ρικ Πιτίνο.

«Καταπληκτική ομάδα προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό. Εξαιρετικοί αμυντικά, στα ριμπάουντ, θεαματικές πάσες. Η σκληρή δουλειά αποδίδει», έγραψε ο Αμερικανός τεχνικός του Τριφυλλιού.

Terrific team effort from Panathinaikos. Great defense, rebounding, and spectacular passing. Hard work pays off!