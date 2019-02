Απίστευτος Πολ Τζορτζ - Για τέταρτο σερί ματς είχε 35+ πόντους! (ΒΙΝΤΕΟ)

Αδιανόητα πράγματα κάνει με την φανέλα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ο Πολ Τζορτζ, αφού στο ματς κόντρα στους Σέλτικς σημείωσε 37 πόντους με 5 εύστοχα τρίπονα, πετυχαίνοντας για τέταρτο σερί παιχνίδι πάνω από 35 πόντους!

Απολαύστε τον:

.@Yg_Trece (37 PTS, 5 3PM) posts his 4th consecutive game with 35+ points for the @okcthunder in Boston. #ThunderUp pic.twitter.com/krsEute3th