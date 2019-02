Αποστομωτική απάντηση Μίλνερ σε δημοσιογράφο (BINTEO)

Λίβερπουλ: Ακούγοντας από ρεπόρτερ που βρέθηκε στο γήπεδο της Γουέστ Χαμ, να τον ρωτάει για το άγχος που ενδεχομένως προκλήθηκε στη Λίβερπουλ με το -3 της Μάντσεστερ Σίτι, ο Τζέιμς Μίλνερ έδωσε αποστομωτική απάντηση και αποχώρησε!

Ο Άγγλος χαφ που για τις ανάγκες της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου αγωνίζεται ως δεξί μπακ (το έχει κάνει και από αριστερά) σταμάτησε στη Μεικτή Ζώνη του Ολυμπιακού Σταδίου του Λονδίνου και δέχθηκε ν' απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Αυτό που άκουσε, όμως, του φάνηκε... χαζό και αφού κλήθηκε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο πλέον να έχει προκληθεί άγχος στη Λίβερπουλ από το -3 της Μάντσεστερ Σίτι, είπε προτού αποχωρήσει:

«Όχι, δεν αγχώνομαι, είμαι στην κορυφή της βαθμολογίας Φλεβάρη μήνα...».

Well... That's one way to leave an interview James Milner pic.twitter.com/jYo8qRdYWt