Θα γίνει... σφαγή - Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Τεόντοσιτς - Αυτές οι ομάδες τον θέλουν

Μίλος Τεόντοσιτς: Ο Σέρβος γκαρντ έμεινε ελεύθερος από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το Sportando, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού θα γυρίσει στην Γηραιά Ήπειρο και μάλιστα σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Αναντολού Εφές ενδιαφέρονται να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Παράλληλα, η ιστοσελίδα αναφέρει ότι η Φενέρμπαχτσε δεν σκοπεύει να κάνει κίνηση για τον Σέρβο άσο.

Ο ίδιος ο Τεόντοσιτς, πάντως, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για την επόμενο σταθμό της καριέρα του. Οι εξελίξεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού ο Σέρβος διεθνής είναι παίκτης που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ευρωλίγκα.

