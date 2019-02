Ατάκα φωτιά Πιτίνο - Αποθέωσε παίκτη του Παναθηναϊκού - "Είναι ο απόλυτος επαγγελματίας..."

Ρικ Πιτίνο - Παναθηναϊκός: Ο Αμερικανός προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Σον Κιλπάτρικ.

Ο Ρικ Πιτίνο ήταν αυτός που επέλξε να φέρει τον παίκτη στην ομάδα και τον αποθέωσε μέσω twitter.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: "Ο Σον Κιλπάτρικ ήταν μια πραγματικά καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό. Θα ήταν μια εξαιρετική δεύτερη επιλογή για μια νεανική ομάδα του ΝΒΑ. Είναι ο απόλυτος επαγγελματίας: έρχεται νωρίς, δουλεύει σκληρά και είναι πάντα θετικός. Βοηθάει πάρα πολύ τα αποδυτήρια".

Getting @SeanKilpatrick was a real good pickup for Panathinaikos. He’d be a great second unit player for a young team in the NBA. Total Pro: Comes early, works hard & always positive.Terrific locker room influence.