Απίστευτη υποδοχή για τον Παναθηναϊκό στην Κρήτη! (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός: Οι Πράσινοι έφτασαν στην Κρήτη λίγο μετά τις 14:00 για τον αυριανό τελικό Κυπέλλου και έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής από τους οπαδούς τους.

Το αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης" ντύθηκε... πράσινο, αφού φίλοι του Τριφυλλιού υποδέχθηκαν την ομάδα με ενθουσιώδη τρόπο.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού άναψαν καπνογόνα, τραγούδησαν συνθήματα και ζήτησαν την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ρικ Πιτίνο και τους παίκτες του.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Our players and coach @RealPitino signing autographs and taking with PAO fans at the airport! #paobc #panathinaikos #GreekCup pic.twitter.com/BgfjSxmjG7