"Ντου" από τους φίλους του Παναθηναϊκού - Δείτε τι έκαναν στους παίκτες του Πιτίνο (ΒΙΝΤΕΟ)

Παναθηναϊκός - Κύπελλο Ελλάδας: Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο, αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τον ΠΑΟΚ, στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας και οι φίλοι του Τριφυλλιού, εμψύχωσαν τους παίκτες.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, γνώρισαν την αποθέωση, από τον κόσμο που μαζεύτηκε στο ξενοδοχείο κατά την αναχώρηση της ομάδας για το γήπεδο.

Δείτε τα βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ:

PAO Fans always by our side! @Nick_Calathes15 pic.twitter.com/ZWMDh6NWGY