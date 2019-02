Απίστευτη βόμβα Τεόντοσιτς για το μέλλον του - Απόφαση-σοκ - Δεν πάει καθόλου το μυαλό σας!

Μίλος Τεόντοσιτς: Εδώ και αρκετό καιρό ακούγονται διάφορα σενάρια για το μέλλον του Μίλος Τεόντοσιτς, μετά από την αποδέσμευσή του από τους Κλίπερς, ωστόσο αυτό που βγήκε σήμερα από Σέρβο δημοσιογράφο, δεν το περίμενε κανείς.

Συγκεκριμένα, ο Νίκολα Στοΐκοβιτς έκανε tweet στο οποίο αποκαλύπτει ότι ο Σέρβος άσος δεν θα υπογράψει συμβόλαιο σε κάποια ομάδα και ότι θα μείνει εκτός δράσης μέχρι το καλοκαίρι για να ξεκουραστεί!

Στο "τιτίβισμα", μάλιστα, αναφέρεται ότι ο Τεόντοσιτς θα παίξει με την εθνική του δύο παιχνίδια και μετά θα κάνει μια παύση στην καριέρα του.

«Είναι επίσημο... ο Μίλος Τεόντοσιτς αποφάσισε να μην υπογράψει με καμία ομάδα. Θα παίξει στα επόμενα δύο παιχνίδια της εθνικής Σερβίας και μετά θα ξεκουραστεί μέχρι το καλοκαίρι», έγραψε.

Its official: Miloš #Teodosić has decided not to sign with any organization! He will play next two games for Serbian NT and afterwards he will have some rest until summer. https://t.co/JziK5UBdLB