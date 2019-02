Μόνο αγάπη ανάμεσα σε Μπουρούση και Σενγκέλια - «Ήρεμα με την Γεωργία»

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Πέμπτη την Γεωργία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας και οι Γιάννης Μπουρούσης και Τορνίκε Σενγκέλια αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις, αφού οι δυο τους έχουν υπάρξει συμπαίκτες στην Μπασκόνια.

Ο Σενγκέλια δεν θα δώσει το παρών στην σημερινή αναμέτρηση (20:30) και απαντώντας στο μήνυμα του Μπουρούση τον... παρακάλεσε: «Πολλή αγάπη και σε εσένα Μπουρού! Ήρεμα με την Γεωργία».

Much Love to u Bourou!! take it easy vs Georgia :) ! @Bourou30 https://t.co/ajdo8QJr44