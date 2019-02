Ακόμα ένα έπος από τον Λεμπρόν - Απίστευτο επίτευγμα - Είναι ο καλύτερος όλων; (ΦΩΤΟ)

Λεμπρόν Τζέιμς - NBA: Ασταμάτητα καταρρίπτει τα ρεκόρ ο Λεμπρόν Τζέιμς, που στο ματς των Λέικερς με τους Γκρίζλις έφτασε τις 8.525 ασίστ και πήκε στη λίστα των 10 κορυφαίων πασέρ του ΝΒΑ!

Ωστόσο, το κατόρθωμά του δεν σταματάει εκεί, αφού ο "Βασιλιάς" έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του "μαγικού" κόσμου, που βρίσκεται στη 10άδα και των πόντων, αλλά και των ασίστ!

Ασύλληπτο!

@KingJames



The only player in TOP 10 POINTS & ASSISTS all-time! pic.twitter.com/pYGufNuD0E