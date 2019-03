Επικός Πιτίνο ξανά στο twitter - Να γιατί δεν θα... ξαναβγεί στο Ρέθυμνο!

Ο Παναθηναϊκός δίνει αγώνα στο Ρέθυμνο με την τοπική ομάδα και ο Ρικ Πιτίνο έκανε την βόλτα του στην πόλη της Κρήτης, λέγοντας ότι ήπιε την πρώτη του τσικουδιά!

"Προετοιμαζόμαστε να παίξουμε με το Ρέθυμνο στο νησί της Κρήτης. Γοητευτικό, μεγάλο νησί με φιλικούς ανθρώπους. Περπατώντας τριγύρω χθες το βράδυ οι άνθρωποι με φώναξαν για να μοιραστούμε μία τσικουδιά. Είναι σαν την ιταλική γκράπα. Θα μείνω μακριά από τους δρόμους αυτό το απόγευμα", έγραψε στο Twitter ο τεχνικός του Τριφυλλιού.

Getting ready to play Rethymno Cretan Kings on the Island of Crete. Fascinating large Island with such friendly people. Walking around last night and people call me over to share a Tsikoudia drink with them. It’s like Italian Grappa. I’m staying off the streets this afternoon.