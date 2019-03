Δεν... υπάρχει αυτή η επίδοση - Η Ρεάλ έσπασε το αδιανόητο σερί του Ομπράντοβιτς!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια του χθεσινού ντέρμπι της Euroleague, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 101-86 της Φενέρμπαχτσε.

Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδότησε το σπάσιμο ενός απίστευτου σερί που είχε "χτίσει" ο τεχνικός των Τούρκων, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Συγκεκριμένα, μέχρι χθες ο "Ζοτς" δεν είχε ηττηθεί ποτέ σε αναμέτρηση της Euroleague με τον αντίπαλο να πετυχαίνει 100 πόντους σε κανονική διάρκεια αγώνα!

Επίδοση πραγματική αξιοσημείωτη, εάν αναλογιστούμε ότι ο σπουδαίος Σέρβος κόουτς βρίσκεται ανελλιπώς στη διοργάνωση από το 1991!

No team in European basketball history had scored 100 points or more in a non-overtime win against a squad coached by Zeljko Obradovic...



Until last night