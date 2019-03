Είναι οριστικό! Μεταγραφή στον Ολυμπιακό - Ανακοινώθηκε και επίσημα ο... (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Η Χίμκι ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γιάνις Τίμα, από τους Ερυθρόλευκους.

Ο Λετονός είναι πλέον παίκτης της ρωσικής ομάδας μέχρι και το καλοκαίρι, με την ανακοίνωση να έρχεται μέσω της ίδιας της ομάδας.

Ο Τίμα φαίνεται πως δεν κατάφερε να βρεί την θέση που του αναλογεί στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ και αποφασίστηκε ο δανεισμός του στην ρωσική ομάδα.

Η επιστροφή του στον Πειραιά αναμένεται πάντως το καλοκαίρι, αφού έχει κλειστό διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Янис Тимма игрок «Химок»! Латвийский форвард перешел в «Химки» на правах аренды до конца сезона / Latvian forward Janis Timma joins Khimki on the loan deal till the end of 2018/19 season. pic.twitter.com/VQpdl6v85r