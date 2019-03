Απίστευτο κράξιμο σε Σίνγκλετον: «Κλείσε την πόρτα όταν φύγεις το καλοκαίρι»!

Μπαρτσελόνα - Κρις Σίνγκλετον: Ο Αμερικανός σέντερ των "μπλαουγκράνα" και πρώην του Παναθηναϊκού πανηγύρισε διαδικτυακά τα γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς της Γιουβέντους με την Ατλέτικο Μαδρίτης και οι οπαδοί των Καταλανών του τα... έψαλλαν!

«Κλείσε την πόρτα όταν φύγεις αυτό το καλοκαίρι, παρακαλώ», έγραψαν οι Καταλανοί οπαδοί στον Σίνγκλετον, ενώ ένας άλλος του έγραψε: «Έκανες κάποιο tweet έπειτα από τις back2back νίκες της Μπαρτσελόνα στο Clasico; Έχεις το δικαίωμα να υποστηρίζεις τις απόψεις σου. Αν προτιμάς τη Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπαρτσελόνα, ξεκαθάρισε το».

Close the door when you leave this summer, please. https://t.co/VDDjV5ENKC