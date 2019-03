Σούπερ εμφάνιση Αντετοκούνμπο με 33 πόντους - Νίκη από το -20 για Μπακς (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καταπληκτικός και οδήγησε τους Μπακς σε σούπερ ανατροπή από το -20!

Ο Έλληνας σταρ είχε 33 πόντους, 16 ριμπάουντ, εννέα ασίστ και τρία μπλοκ, σε μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση...

@Giannis_An34 stuffs the box score with 33 PTS, 16 REB, 9 AST in the @Bucks win vs. MIA! #FearTheDeer pic.twitter.com/NICVQCKzrt