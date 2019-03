ΣΟΚ! Οπαδός της Φενέρμπαχτσε απειλεί να σκοτώσει παίκτη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας (ΦΩΤΟ)

Euroleague: Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 70-68, ωστόσο ο άσος των Ρώσων, Γουίλ Κλάιμπερν, έλαβε μια σοκαριστική απειλή μετά την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, Τούρκος οπαδός έστειλε μήνυμα στη σύζυγο του παίκτη, προειδοποιώντας πως αυτός και οι συνεργάτες του βρίσκονται ήδη στη Ρωσία και ότι θα δολοφονήσουν τον Κλάιμπερν σε τρεις μέρες!

"Πες στον άντρα σου ότι θα τον σκοτώσουμε σε 3 ημέρες... Με όλο τον σεβασμό. Και ναι, είμαστε στη Ρωσία, και κυνηγάμε ήδη τον άντρα σου. Εσύ και η οικογένειά σου θα είστε ασφαλείς, δεν έχετε να ανησυχείτε. Παρόλα αυτά, δεν απομένει πολύς χρόνος στον Κλάιμπερν", ανέφερε το μήνυμα.

@EuroLeague @FBBasketbol what y’all going to do about stuff like this?? pic.twitter.com/BoSzuQ8w96