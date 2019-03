Ο Ολυμπιακός έχασε στα Κανάρια ο Πρίντεζης όμως... νίκησε - Γράφει ιστορία! (ΦΩΤΟ)

Ευρωλίγκα - Γιώργος Πρίντεζης: Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στα Κανάρια Νησιά όμως ο υπαρχηγός του των Ερυθρόλευκων πέτυχε ακόμη ένα επίτευγμα στον θεσμό.

Ο Έλληνας φόργουορντ πέρασε στην 2η θέση στην κατηγορία των διπόντων, φτάνοντας τα 959 και αφήνοντας 3ο τον Φελίπε Ρέγες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Άντε Τόμιτς της Μπαρτσελόνα με αρκετά μεγάλη διαφορά, αφού έχει 1031.

Η Ευρωλίγκα θέλησε να συγχαρεί τον Γιώργο Πρίντεζη μέσω μιας δημοσίευσης στο twitter:

Congratulations to Georgios Printezis of @olympiacosbc who moves to second in the all time 2-pointers made #GameON pic.twitter.com/zG7fp7941n