Δεν πέφτει καρφίτσα – Όλοι γήπεδο για τον Σάρας

Μπορεί η Ζαλγκίρις Κάουνας να κυνηγά την πρόκρισή της στα πλέι οφ της Ευρωλίγκα, κάτι που είναι πολύ δύσκολο, αυτό όμως δεν πτόησε τους οπαδούς να κάνουν ρεκόρ εισιτηρίων.

Οι Λιθουανοί στήριξαν την ομάδα τους, η οποία αυτή με τα περισσότερα εισιτήρια σε μία σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, με 14,737 φιλάθλους ανά ματς.

Όταν έχεις προπονητή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και η ομάδα σου έχει ταυτότητα δεν μπορείς να μην την υποστηρίξεις. Απλά τα πράγματα...

It's official: #Zalgiris has the greatest fans in @EuroLeague history! https://t.co/Tpx6g1vjLQ