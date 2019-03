Τρομερός Πιτίνο! Έβαλε κασκόλ και φόρμα του Παναθηναϊκού και πήγε στην Ακρόπολη! (ΦΩΤΟ)

Παναθηναϊκός: Ο Ρικ Πιτίνο είναι άνθρωπος... έξω καρδιά και το έχει αποδείξει αυτούς τους λίγους μήνες που βρίσκεται στην Ελλάδα για χάρη του Παναθηναϊκού.

Ο έμπειρος Hall of Famer ανέβηκε στην Ακρόπολη μαζί με φίλο του, έχοντας πρώτα ντυθεί κατάλληλα, δηλαδή με φόρμα και κασκόλ του Τριφυλλιού.

«Δύο πρώην Νικς επισκέφθηκαν την Ακρόπολη σε μια ημέρα με δυνατό αέρα στην Αθήνα. Σχεδόν 40 χρόνια υπέροχης φιλίας με τον Dr Νόρμαν Σκοτ. Σε 48 ώρες θα δει το παιχνίδι με Ρεάλ. Ξεχωριστός φίλος», έγραψε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στο... αγαπημένο του twitter.

Two ex-Knicks visiting the Acropolis on a windy day In Athens. Almost a 40 year great friendship with Dr Norman Scott. In for 48 hrs to see the Real Madrid game. Special friend. pic.twitter.com/AlUajsQZ5T